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Немец поплатился за объятия с Шольцем

Жителя Германии оштрафовали на €4,5 тысячи за объятия с Шольцем
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Annegret Hilse/Reuters

Суд в немецком городе Франкфурт-на-Майне оштрафовал на €4,5 тысячи мужчину, который, будучи в состоянии наркотического опьянения, обошел охрану канцлера ФРГ Олафа Шольца и обнял его. Также его лишили водительских прав, сообщило информационное агентство DPA.

«Окружной суд Франкфурта во вторник признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и незаконном проникновении, назначив ему штраф в размере 4,5 тысячи евро и лишив его водительских прав на два с половиной года», — говорится в публикации.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Находящийся под воздействием запрещенных веществ мужчина незаметно присоединился на своем автомобиле к кортежу Шольца и вместе с ним попал на летное поле аэропорта во Франкфурте. После этого он вышел из машины, подошел к канцлеру, который собирался сесть в правительственный борт, пожал ему руку и обнял.

Нарушителя задержали на месте. Тогда он признался, что принял кортеж Шольца за свадебный. На суде мужчина попросил прощение за случившееся.

Сам Шольц отреагировал на инцидент спокойно. Однако в МВД Германии назвали эту ситуацию неприемлемой и всерьез обеспокоились безопасностью политика.

Ранее сообщалось, что президент Германии «уволил» Шольца.

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