Политолог: восстановление отношений с Грузией крайне важно для России

Налаживание контактов с Грузией крайне важно для России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук, комментируя заявление замглавы МИД РФ Михаила Галузина о готовности Москвы восстановить дипотношения с Тбилиси.

Эксперт подчеркнул, что если РФ это удастся, Москва покажет всем постсоветским странам, что у проекта «антиРоссия», который им упорно навязывает Запад, есть альтернатива.

«И Грузия показывает этот альтернативный путь. В первую очередь, конечно, для Украины. Это антипод тому, как науськивают украинцев западные кураторы и их нынешнее руководство, говоря, что конфликт с Россией цивилизационный, и он будет продолжаться столетиями», — сказал Пинчук.

14 апреля Галузин заявил, что для двустороннего сотрудничества Москвы и Тбилиси есть много возможностей. Для республики РФ остается ключевым рынком сбыта фруктов и вина, а также поставщиком зерна и энергоносителей.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона», — подчеркнул дипломат.

Ранее в Грузии указали на препятствие в отношениях с Россией.