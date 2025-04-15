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Вице-президент США выронил из рук кубок по американскому футболу среди студентов

Вэнс уронил и сломал чемпионский кубок по американскому футболу
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Evelyn Hockstein/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уронил и сломал чемпионский кубок победителей турнира по американскому футболу среди студентов. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел во время фотографирования команды с Вэнсом. Вице-президент взял спортивный трофей в руки и неожиданно уронил его, вызвав большое оживление среди участников церемонии.

В результате Вэнсу пришлось держать в руках только верхнюю часть кубка.

Вице-президент США на своей странице в социальной сети с юмором прокомментировал случившееся, заявив, что не хотел, чтобы кто-то еще после команды Ohio State получил этот трофей, и поэтому решил его сломать.

24 марта легендарный американский гольфист Тайгер Вудс объявил об отношениях с бывшей невесткой президента США Дональда Трампа Ванессой Трамп.

Ранее Конор Макгрегор заявил о желании стать президентом Ирландии.

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