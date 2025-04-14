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Посол Украины призвал к радикальным мерам в отношении России

Посол Украины Макеев призвал не вести переговоров с РФ и применить язык силы
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ukrinform.net

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал «заставить» Россию заключить мирное соглашение путем новых санкций, конфискации активов и поставок оружия ВСУ. Его слова приводит телеканал Ntv.

Он утверждает, что с Россией якобы невозможно договориться и «убедить заключить мир». Поэтому необходимо применять решительные меры, а не вести переговоры, полагает Макеев.

«Если вы протянете руку России с миром, они откусят вам руку. Они понимают только язык кулака, язык силы», — заявил он.

Накануне глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала реализовать три шага, которые якобы помогут «остановить» Россию в конфликте на Украине. По ее словам, необходимо продолжать помогать Украине, в том числе военными поставками. Также следует продолжать экономическое давление на Москву, чтобы «ослабить военную машину», считает Валтонен. Она также призвала обозначить четкий срок в вопросе прекращения огня.

Ранее Макрон обвинил Россию в намерении продолжать конфликт на Украине.

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