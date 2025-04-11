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В правительстве изменили состав совета по обеспечению интересов женщин

Кабмин изменил состав совета по стратегии действий в интересах женщин
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Телеграм-канал «Правительство России»

Правительство России изменило состав координационного совета по стратегии действий в интересах женщин, в него введены новые лица. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

В состав совета были введены два новых члена.

«Баланин Вадим Алексеевич — заместитель министра юстиции Российской Федерации Бочаров Сергей Владимирович — первый проректор обособленного подразделения «Мастерская управления Сенеж» автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей (по согласованию)», Першин Сергей Васильевич — заместитель министра культуры Российской Федерации», — сообщается в указе.

Кроме того, из состава совета были удалены Алексеева Жанна Владимировна, Афонина Мария Александровна и Вуколов Всеволод Львович.

В феврале стало известно, что каждый третий житель России (38%) считает важным при реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года сфокусироваться на расширении возможностей гибкой и удаленной занятости женщин, особенно во время декретного отпуска.

Ранее в Госдуме рассказали о работе над упрощением продажи квартир, купленных на маткапитал.

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