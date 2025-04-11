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Лукашенко назвал семейными отношения между Белоруссией и Пакистаном

Лукашенко поддержал слова премьера Пакистана Шарифа о семейных отношениях
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал слова премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о сложившихся между странами семейных отношениях. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«У нас сложились очень добрые отношения, как вы очень правильно, господин премьер-министр, сказали, — отношения семейные. Мы всегда будем поддерживать такой уровень», — заявил Лукашенко.

По его словам, при личной беседе Шариф рассказывал, что приезжал с отцом в Минск в детстве. Белорусский лидер выразил надежду на то, что страна стала для премьер-министра родной.

Встреча лидеров прошла в пятницу, 11 апреля, во Дворце Независимости в Минске. На переговоры прибыли также крупные бизнесмены Пакистана, которые заинтересованы в налаживании сотрудничества по конкретным направлениям с белорусской стороной.

До этого глава министерства энергетики Пакистана Аваис Легари заявил, что страны Индийского субконтинента могут принять участие в проекте газопровода «Пакистанский поток».

Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд кубометров газа в год еще в октябре 2015 года, сроки его строительства несколько раз переносились.

Ранее Лавров предупредил о попытках США помешать сотрудничеству РФ с Пакистаном.

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