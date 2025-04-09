В Польше заявили, что Украина стала для США обузой

Украина стала для Соединенных Штатов Америки обузой, от которой хотят срочно избавиться. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.
«[Президент США Дональд] Трамп установил новые приоритеты американской геополитики. Украина в настоящее время является обузой для США, от которой необходимо избавиться как можно скорее», — говорится в публикации.
По мнению издания, глава Белого дома намерен переложить решение этой проблемы на Францию, Великобританию и Польшу.
6 апреля британская газета The Telegraph писала, что Трамп в будущем, вероятно, выдвинет ультиматум Украине, и Киев будет вынужден подписать соглашение с Россией, поскольку без помощи от Вашингтона республика вряд ли долго продержится. В материале отмечается, что за одну неделю Трамп «развязал торговую войну, обвалил Уолл-стрит и открыл перспективу глобальной рецессии», но он все еще надеется, что его запомнят как лидера, остановившего конфликт на Украине.
По мнению авторов материала, Киев не справится без военной поддержки США и Трамп это знает.
Ранее в Польше предостерегли Трампа от «исторической ошибки» в отношении России.