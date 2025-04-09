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В Польше заявили, что Украина стала для США обузой

Myśl Polska: Украина стала для США обузой, от которой хотят избавиться
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Depositphotos

Украина стала для Соединенных Штатов Америки обузой, от которой хотят срочно избавиться. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«[Президент США Дональд] Трамп установил новые приоритеты американской геополитики. Украина в настоящее время является обузой для США, от которой необходимо избавиться как можно скорее», — говорится в публикации.

По мнению издания, глава Белого дома намерен переложить решение этой проблемы на Францию, Великобританию и Польшу.

6 апреля британская газета The Telegraph писала, что Трамп в будущем, вероятно, выдвинет ультиматум Украине, и Киев будет вынужден подписать соглашение с Россией, поскольку без помощи от Вашингтона республика вряд ли долго продержится. В материале отмечается, что за одну неделю Трамп «развязал торговую войну, обвалил Уолл-стрит и открыл перспективу глобальной рецессии», но он все еще надеется, что его запомнят как лидера, остановившего конфликт на Украине.

По мнению авторов материала, Киев не справится без военной поддержки США и Трамп это знает.

Ранее в Польше предостерегли Трампа от «исторической ошибки» в отношении России.

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