ВОЗ и США обсуждают вопрос возвращения страны в организацию

Бердыклычев: ВОЗ ведет переговоры с США по вопросу их возвращения в организацию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и США ведут конструктивные переговоры по вопросу возвращения страны в организацию. Об этом заявил глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев в интервью ТАСС.

«У нас, конечно, идут переговоры с Соединенными Штатами, я бы не назвал это какими-то закулисными торгами, это достаточно откровенный и конструктивный диалог», — сказал Бердыклычев, отвечая на вопрос агентства.

Глава офиса организации в Москве добавил, что ВОЗ надеется на пересмотр Вашингтоном своей позиции, «потому что здесь вопрос не только в финансовой поддержке, но и также в экспертном потенциале страны».

В марте сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рассмотрит возможность сократить свой годовой бюджет более чем на 20% в связи с нехваткой финансирования, которая возникла из-за решения США выйти из структуры.

С начала 2025 года доходы ВОЗ сократились примерно на $600 млн.

Ранее в ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии.