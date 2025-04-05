Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВОЗ и США обсуждают вопрос возвращения страны в организацию

Бердыклычев: ВОЗ ведет переговоры с США по вопросу их возвращения в организацию
close
Denis Balibouse/Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и США ведут конструктивные переговоры по вопросу возвращения страны в организацию. Об этом заявил глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев в интервью ТАСС.

«У нас, конечно, идут переговоры с Соединенными Штатами, я бы не назвал это какими-то закулисными торгами, это достаточно откровенный и конструктивный диалог», — сказал Бердыклычев, отвечая на вопрос агентства.

Глава офиса организации в Москве добавил, что ВОЗ надеется на пересмотр Вашингтоном своей позиции, «потому что здесь вопрос не только в финансовой поддержке, но и также в экспертном потенциале страны».

В марте сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рассмотрит возможность сократить свой годовой бюджет более чем на 20% в связи с нехваткой финансирования, которая возникла из-за решения США выйти из структуры.

С начала 2025 года доходы ВОЗ сократились примерно на $600 млн.

Ранее в ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами