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В Британии задумались о выходе из Оттавской конвенции

Sky News: в Британии все чаще звучат призывы выйти из Оттавской конвенции
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Kin Cheung/AP

Призывы к выходу из Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин, все активнее звучат в Великобритании на фоне решения ряда стран выйти из договора. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Правительство королевства остается привержено участию в Оттавской конвенции, однако некоторые политики хотят добиться выхода из нее или по меньшей мере пересмотра. Дискуссии по этому вопросу на днях прошли в палате лордов (верхняя палата парламента), и несколько ее членов, в том числе бывшие военные и гуманитарные работники, призвали к тому, чтобы Великобритания начала более открыто смотреть на использование противопехотных мин, говорится в статье.

В частности, бывший депутат-консерватор и военнослужащий, лорд Эндрю Робатан высказал мнение, что Оттавская конвенция лишает британских бойцов «одной линии обороны». Он призвал к тому, чтобы военным было разрешено применять наземные мины в случае, если королевство вступит в войну.

Внук британского премьер-министра Клемента Эттли (1945-1951), граф Джон Эттли, призвал «выбросить за борт» Оттавскую конвенцию вместе с конвенцией по кассетным боеприпасам. Его поддержал экс-министр обороны Бен Уоллес (2019-2023).

Оттавская конвенция запрещает применение, накопление, создание и передачу противопехотных мин и требует их ликвидации. Она была подписана 3 декабря 1997 года в Оттаве, в Канаде, и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 государства.

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