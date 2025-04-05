Россия может начать строительство АЭС еще в одной стране Африки

Нигер не исключает возможность строительства атомной электростанции на территории страны при помощи России. Об этом РИА Новости заявил глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре.

«Почему нет? Это не выходит за рамки наших возможностей, атомная электростанция — это не такая уж большая проблема», — подчеркнул он.

Глава МИД Нигера напомнил, что у страны есть собственный институт, который занимается атомной энергетикой. Нигер, отметил Сангаре, уже применяет мирный атом в медицине, а также планирует применять его в сельском хозяйстве для повышения урожайности.

В прошлом году государственная корпорация «Росатом» начала строительство атомной электростанции «Эд-Дабаа» на севере Египта.

«Эль-Дабаа» станет первой атомной станцией Египта и первым крупным проектом «Росатома» в Африке. На строительство станции выделено $30 млрд, она будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый.

Ранее помощник президент РФ предложил начать строительство в Арктике малых АЭС.