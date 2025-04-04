В США уволили главу АНБ и Киберкомандования

WP: в США отправили в отставку главу АНБ и Киберкомандования Тимоти Хога

Главу Киберкомандования и директора специализирующегося на радиоэлектронной разведке Агентства национальной безопасности (АНБ) генерала Тимоти Хога отправили в отставку. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники среди бывших и действующих официальных лиц.

Собеседники газеты уточнили, что не осведомлены о причинах таких кадровых перестановок.

В то же время издание сообщило, что заместитель Хога в АНБ Уэнди Нобл перешла на другую должность — в аппарат заместителя главы Пентагона по разведке.

Исполняющим обязанности директора АНБ назначен генерал-лейтенант Уильям Хартманн, работавший до этого заместителем Хо в Киберкомандовании.

Агентство национальной безопасности было основано в ноябре 1952 года. АНБ обеспечивает администрацию Соединенных Штатов разведывательной информацией с помощью радиоэлектронного оборудования. У агентства есть большое количество спутников и разбросанные по всей планете станции прослушивания. АНБ анализирует как содержание телефонных разговоров, так и электронную переписку. Также агентство отвечает за информационную безопасность американского правительства.

До этого президент США Дональд Трамп отверг идею об отставке шефа Пентагона Пита Хегсета на фоне скандала с утечкой в мессенджере Signal информации об ударах по Йемену в рамках военной операции США против хуситов.

Ранее личные данные советников Трампа утекли в сеть.