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Россия откроет посольство в африканской стране

Российская Федерация откроет посольство в Нигере
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Sam Mednick/AP

Министр иностранных дел Нигера Бакари Яу Сангаре по итогам переговоров в Москве заявил, что африканская страна приняла предложение России открыть у себя посольства. Об этом сообщает ТАСС.

«Все необходимые решения на этот счет приняты», — сказал дипломат.

Он выразил надежду, что это произойдет в кратчайшие сроки. Министр также отметил, что для открытия дипломатической миссии необходимо найти здание, которое подойдет для размещения посольства РФ. Бакари Яу Сангаре также добавил, что в Нигере с нетерпением ждут предложения России по кандидатуре посла.

3 апреля в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера, входящих в конфедерацию «Альянс государств Сахеля», с российскими властями. Центральной темой стало сотрудничество с РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам четырехсторонних переговоров Россия — «Сахельская тройка» заявил, что Россия готова оказать «Альянсу государств Сахеля» всестороннее содействие в обороне, безопасности и экономике.

Ранее Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности за борьбу с терроризмом в Сахеле.

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