Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Белоруссии и России

Лукашенко: шаги по безопасности стали защитой Союзного государства от внешних угроз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу с Днем единения народов Белоруссии и России. Поздравительное письмо опубликовано на сайте белорусского лидера.

Глава Белоруссии отметил, что интеграционный проект Белоруссии и России позволил обрести бесценный опыт в различных сферах государственного строительства, помог раскрыть большой созидательный потенциал экономик двух стран, сформировать инструменты, способствующие совместно решать широкий спектр задач любой сложности.

Лукашенко выразил уверенность в том, что интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых руководством двух стран документов в интересах белорусов и россиян.

В поздравлении к россиянам Лукашенко подчеркнул, что благополучие граждан Белоруссии и России является приоритетом интеграционного проекта. Основной же целью этого проекта являются равные права граждан, социальные гарантии, свобода выбора и доступ к качественным услугам в медицине, образовании, пенсионном обеспечении.

Современная жизнь показывает, что только сообща Белоруссия и Россия смогут успешно противостоять вызовам времени. Пока обе эти страны вместе, они несокрушимы, выразил мнение Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал россиянам здоровья, благополучия, семейного тепла и мира.

Ранее Лукашенко заявил о хождении Белоруссии по краю пропасти.