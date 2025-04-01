Президента Пакистана Зардари госпитализировали

Президент Пакистана Асиф Али Зардари был госпитализирован в частную больницу в Карачи после ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает издание Express Tribune.

По данным журналистов, Зардари доставили в больницу из Навабшаха после жалоб на лихорадку и инфекцию. Там Зардари прошел несколько медицинских тестов. В настоящее время врачи следят за его состоянием.

Источники из «Пакистанской народной партии» сообщили, что команда врачей проводит интенсивную терапию и лечение президента. В то же время лидеры партии отметили, что состояние Зардари улучшилось, и сейчас он чувствует себя лучше.

В Пакистане, который является парламентской республикой, пост президента носит скорее символический характер, а реальная власть принадлежит премьер-министру. Согласно действующей конституции, президент Пакистана наделен полномочиями назначать новые выборы, отправлять в отставку главу правительства и распускать парламент. Однако стоит отметить, что на любое из этих решений может быть наложено вето со стороны Верховного суда. Кроме того, президент имеет право помиловать осужденных, возглавляет Совет национальной безопасности и выступает в качестве главнокомандующего вооруженными силами страны.

Ранее Россия направила в Пакистан более 31 тонны гуманитарной помощи.