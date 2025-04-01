Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – ЕС» в Узбекистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан с двухдневным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram-канале.

Из заявления следует, что 3 апреля казахстанский лидер прибудет в город Самарканд. В Узбекистан его пригласил президент этой страны Шавкат Мирзиеев.

«Президент Казахстана примет участие в заседании саммита «Центральная Азия – Европейский Союз», а также проведет ряд встреч», — уточняется в тексте.

13 февраля делегация ЕС в Узбекистане анонсировала первый в истории саммит «Центральная Азия – Европейский Союз». Мероприятие состоится с 3 по 4 апреля, при этом в нем планируют принять участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда государств. В их числе президенты Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

Ожидается, что в ходе саммита представители ЕС подтвердят свою заинтересованность в расширении сотрудничества со странами Центральной Азии. В том числе речь идет о взаимодействии в сферах экономики, безопасности и энергетики.

Ранее Токаев выступил против «мифологизации советских деятелей».