Сибига раскрыл принципиальную позицию Украины по соглашению об ископаемых с США

Сибига: соглашение Украины с США не должно противоречить пути в Евросоюз

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что соглашение с Соединенными Штатами о полезных ископаемых не должно противоречить позиции Киева о стремлении в Евросоюз. Его слова приводит «РБК-Украина».

«В этом контексте также стоит отметить, что это соглашение, по которому мы начали переговоры, ни в коем случае не может противоречить нашему евроинтеграционному пути, нашей интеграции в Европейский Союз», - сказал Сибига.

Он подчеркнул, что это одна из принципиальных позиций Украины в диалоге с США.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США новый вариант соглашения по полезным ископаемым. По его словам, этот вариант полностью отличается от прежнего рамочного документа. Политик подчеркнул, что Киев отказывается воспринимать полученную от Вашингтона военную помощь как долг, требующий погашения.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Киев намерен добиваться пересмотра условий соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли планы США в случае провала переговоров по Украине.