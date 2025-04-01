Во Франции признали, что ВСУ целенаправленно бьют по журналистам на фронте

ВСУ целенаправленно бьют по журналистам, понимая, что они могут донести правду о конфликте на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил работающий в Донбассе французский эксперт, военный корреспондент агентства International Reporters Лоран Брайар.

«Что касается военных корреспондентов или просто журналистов, гибнущих на передовой и целенаправленно поражаемых украинцами, то это, на самом деле, старая история. Еще с 2014 года украинцы начали целенаправленно охотиться на журналистов, потому что речь идет именно об идеологической борьбе», — подчеркнул он.

Как отметил Брайар, Киев понимает, что журналисты находятся на линии боевого соприкосновения и могут стать проводниками правды о ситуации на Украине.

31 марта сообщалось, что следственный комитет РФ организует расследование по факту атаки ВСУ на российских журналистов в Донецкой народной республике (ДНР).

30 марта украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль, в салоне которого находились три сотрудника телеканала «Донецк». Машина подверглась удару в городе Горловке в ДНР. Журналисты прибыли в населенный пункт, чтобы выполнить редакционное задание.

Ранее в МИД РФ высказались об атаке ВСУ на съемочную группу донецкого телеканала.