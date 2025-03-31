В Совфеде призвали сделать обязательной проверку критической инфраструктуры РФ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин обратился к статс-секретарю — замглавы Минцифры Ивану Лебедеву с предложением сделать обязательными проверки уязвимости критически важной информационной инфраструктуры (КИИ), связанной с энергетикой, водоснабжением, связью и транспортом, передает «Парламентская газета».

Как пояснил в беседе с изданием сам сенатор, сегодня такого правила ни в одном законе нет. При этом угрозы КИИ кратно возросли.

«Важно проводить регулярные программы по поиску уязвимостей значимых объектов критической информационной инфраструктуры периодичностью не реже одного раза в год. <...> Кроме того, необходимо будет разработать четкий регламент, как и в какие сроки устранять незащищенности», — считает Шейкин.

За нарушение порядка устранения уязвимостей объектов КИИ он предложил установить ответственность в виде административного штрафа: для должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

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