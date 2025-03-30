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Посол в Эквадоре рассказал о выращивании особых цветов для России

Посол Флорес: в Эквадоре для важного российского рынка выращиваются особые цветы
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Depositphotos

Российский рынок является очень важным для экспорта цветов из Эквадора, в стране в связи с этим выращивают особые цветы для РФ. Об этом в интервью РИА Новости рассказал эквадорский посол в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

Он отметил, что 14 февраля и 8 марта в России потребляют «все цветы, которые есть».

«Для наших цветов российский рынок очень важен. Есть даже цветы особого размера и качества, которые выращиваются специально для российского рынка», — сказал посол.

При этом Флорес подчеркнул, что маршрут поставки цветов в страну изменился.

Он также заявил, что Эквадор смог сохранить торговлю с Российской Федерацией после начала военного конфликта на Украине, несмотря на воздействие антироссийских санкций на логистику. Посол назвал сохранение торговли с Россией после начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине «большим вызовом».

Флорес добавил, что Россия остается для Эквадора четвертым по значимости торговым партнером по нефтяным продуктам.

Ранее Эквадор отказался от матча с Россией из-за США.

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