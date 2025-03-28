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США объявили награду за информацию, которая поможет нарушить финансирование «Хезболлы»

США предложили $10 млн за данные, которые нарушат финансирование «Хезболлы»
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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты установили награду на сумму до $10 млн за данные, которые приведут к нарушению финансовых механизмов движения «Хезболла». Это следует из заявления американского министерства финансов, передает РИА Новости.

Кроме того, США ввели санкции в отношении пяти физических лиц и трех организаций, связанных с движением.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) внесло в санкционный список лиц и связанные с ними компании, вовлеченные в сеть по уклонению от санкций, которая базируется в Ливане и поддерживает финансовую команду «Хезболлы», — утверждается в сообщении.

24 марта газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что власти Израиля готовят крупномасштабную наземную операцию в секторе Газа с целью полного уничтожения инфраструктуры движения ХАМАС. По данным издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его окружение рассчитывают на поддержку новой администрации США и ослабление позиций «Хезболлы» в Ливане.

Ранее президент Палестины заявил о применении Израилем нового метода пыток.

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