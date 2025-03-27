В Пекине выразили надежду, что США будут двигаться навстречу Китаю

Посол КНР в США Се Фэн заявил, что Пекин надеется на движение Вашингтона навстречу Китаю. Его слова передает РИА Новости.

По словам посла, в КНР ожидают, что Вашингтон и Пекин в своих отношениях будут соблюдать принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

«Развитие китайско-американских отношений достигло нового важного рубежа, и сейчас еще больше необходимо помнить о пройденном пути и двигаться вперед», — отметил Се Фэн.

До этого портал CNBC писал, что администрация США под руководством Дональда Трампа предприняла первые шаги в рамках своей политики по ограничению технологического развития Китая, добавив в черный список экспорта десятки китайских компаний.

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США внесло 80 организаций в так называемый список организаций, более 50 из которых базируются в Китае. Теперь американским компаниям запрещено поставлять продукцию организациям из этого списка без специальных правительственных разрешений.

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