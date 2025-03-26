В Европе указали на последнюю попытку присоединиться к переговорам по Украине

Предстоящий саммит «коалиции желающих» по Украине – вероятно, последняя попытка Европы попасть за стол переговоров об урегулировании конфликта Москвы и Киева. Об этом пишет газета Corriere della Sera (CDS).

«Европейские лидеры всерьез пытаются присоединиться к переговорам о войне на Украине. Возможно, это последняя попытка, последний поезд, который есть в нашем распоряжении», — говорится в тексте.

По мнению автора, все возможные сценарии обусловлены «фактором Т» — то есть «капризными решениями президента Дональда Трампа. В материале отмечается, что на данный момент Европа отстранена от стола переговоров, а Вашингтон ведет диалог с Москвой и Киевом, добиваясь «некоторых результатов».

27 марта в Париже пройдет саммит «коалиции желающих» помочь Украине. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цель на саммите заключается в обеспечении того, чтобы были подтверждены обязательства и более конкретные цели в отношении краткосрочной поддержки Киева.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».