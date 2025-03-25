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Назначен первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике

Депутат Марина Ким назначена первым заместителем главы комитета Госдумы по ИТ
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

На пленарном заседании Госдумы депутат Марина Ким избрана первым заместителем председателя комитета по информационной политике, технологиям и связи. Соответствующее постановление принято в ходе голосования, передает РИА Новости.

Согласно документу, Марина Евгеньевна Ким будет курировать вопросы информационной политики, цифровых технологий и связи в рамках профильного комитета. Ранее она активно участвовала в разработке законодательных инициатив, связанных с регулированием медиа и ИТ-сферы.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что россиян могут оштрафовать за распространение экстремистских материалов, в том числе — стикеров в Telegram. По его словам, мессенджер должен удалить эти стикеры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял на конференции «Современные медиа» в Высшей школе экономики, что мессенджер Telegram стал в России главным источником информации.

Ранее в РФ разработали меры для защиты людей от мошенничества с использованием ИТ-технологий.

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