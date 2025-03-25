«Особые надежды»: раскрыто значение длительности переговоров России и США

Тот факт, что переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде длились долго, означает, что стороны старались прийти к компромиссу, считает политолог-американист Константин Блохин. Если бы они не питали надежд договориться, то встреча бы не затянулась, заявил он в беседе с 360.ru.

«То, что переговоры идут так долго, это показатель желания и намерения сторон договориться. Если бы Россия и США не испытывали особых надежд сегодня, то встреча завершилась бы гораздо раньше», — убежден Блохин.

По мнению специалиста, с приходом новой администрации Вашингтон не раз демонстрировал стремление к урегулированию украинского кризиса, но важно, что по-прежнему в этом вопросе многое зависит от самой Украины. Эксперт не исключил, что США и РФ найдут общий язык, однако предупредил, что Киев может саботировать договоренности. Позиция украинских властей и Европы противоречит российско-американским интересам, заключил политолог.

Напомним, накануне делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые продлились в общей сложности 12 часов. Центральной темой было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море, также стороны обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры. Итоговое заявление делегаций запланировано на сегодня, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, какое заявление ждут после переговоров с Россией.