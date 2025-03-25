Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Особые надежды»: раскрыто значение длительности переговоров России и США

Политолог Блохин: длительность переговоров между РФ и США – хороший знак
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Тот факт, что переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде длились долго, означает, что стороны старались прийти к компромиссу, считает политолог-американист Константин Блохин. Если бы они не питали надежд договориться, то встреча бы не затянулась, заявил он в беседе с 360.ru.

«То, что переговоры идут так долго, это показатель желания и намерения сторон договориться. Если бы Россия и США не испытывали особых надежд сегодня, то встреча завершилась бы гораздо раньше», — убежден Блохин.

По мнению специалиста, с приходом новой администрации Вашингтон не раз демонстрировал стремление к урегулированию украинского кризиса, но важно, что по-прежнему в этом вопросе многое зависит от самой Украины. Эксперт не исключил, что США и РФ найдут общий язык, однако предупредил, что Киев может саботировать договоренности. Позиция украинских властей и Европы противоречит российско-американским интересам, заключил политолог.

Напомним, накануне делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, которые продлились в общей сложности 12 часов. Центральной темой было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море, также стороны обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры. Итоговое заявление делегаций запланировано на сегодня, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, какое заявление ждут после переговоров с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами