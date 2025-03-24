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Премьер-министр Венгрии попросил у Будапештского зоопарка зебру

Орбан: я прошу Будапештский зоопарк дать мне зебру на содержание
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Bernadett Szabo/Reuters

Глава венгерского правительства Виктор Орбан попросил у Будапештского зоопарка зебру. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Орбана, он бы хотел взять зебру на содержание у столичного зоологического парка. Премьер-министр выразил надежду, что Будапештский зоопарк пойдет ему навстречу и удовлетворит его просьбу.

Свой пост Орбан назвал «Начинается операция «Зебра» и предложил подписчикам придумать животному имя.

Венгерская газета Magyar Nemzet отмечает, что пост главы правительства является остроумным ответом председателю партии «Тиса» Петеру Мадьяру, распространявшему фейковые новости о том, что у Орбана есть полный зебр сафари-парк.

20 марта Орбан заявил, что Европейский союз теряет позиции на мировой арене, не имея четкого плана на будущее и накапливая долги.

Ранее Орбан рассказал о потерях Венгрии за три года.

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