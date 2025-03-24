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Греческая оппозиция обвинила премьера в лжи о русских ботах

В Греции оппозиция обвинила премьера Мицотакиса во лжи о русских ботах
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Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис лгал с трибуны парламента о том, что якобы «русские боты» стояли за самыми массовыми митингами в Греции. Об этом заявила Парламентская партия Коалиция радикальных левых – Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА, передает РИА Новости.

В партии считают, что общество Греции необходимо «защитить от его пропаганды». По мнению партии, Мицотакис не годен к управлению страной.

«Мицотакис имел наглость приписать всеобщую массовую мобилизацию на митинги ботам и планам якобы темных сил. Он ссылался на публикацию EU Reporter, в которой говорилось о скоординированной операции по мобилизации с помощью ботов из РФ. Ложь оказалась недолговечной, так как журналистское расследование Inside Story показало, что «EU Reporter — это СМИ, этика которого вызывает серьезные вопросы», — отметили в пресс-службе партии.

В Греции 26 января и 28 февраля проходили многолюдные акции протеста, протестующие обвиняли правительство страны в затягивании расследования и сокрытии доказательств по делу о крупнейшей в истории Греции железнодорожной катастрофе, которая произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года в Темпи.

Мицотакис во время выступления в парламенте 5 марта заявил, что «формирование реальности» в Греции стало делом «индустрии ботов» из-за рубежа. После этого проправительственные средства массовой информации развернули кампанию, что митинги в стране спровоцировали боты, большинство из них якобы с российских аккаунтов.

Ранее в Греции полицейская светошумовая граната ранила фотожурналиста.

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