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В РФ могут разрешить временный проезд транспорта в водоохранных зонах

В ГД внесли проект о разрешении проезда автомобилей в водоохранных зонах
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Depositphotos

В Государственную думу внесли законопроект о разрешении проезда автотранспортных средств при строительстве кемпингов и модульных гостиниц в водоохранных зонах по временным путям. Документ размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке говорится, что данный законопроект разработан для возможности использования автомобильного транспорта в водоохранных зонах без строительства постоянных дорог на период создания объектов рекреации. Речь идет о строительно-монтажных работах, доставке оборудования и инвентаря.

Автоюрист Лев Воропаев ранее рассказал, что в России запретили мыть автомобили в определенных зонах из-за загрязнения, в том числе бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова. Так, например, запрет распространяется на водоохранные зоны водоемов, лесные массивы. Помимо этого, в каждом регионе этот перечень дополняется местными территориями.

Ранее Махачкалинский порт ответил на претензию Росприроднадзора из-за свалки.

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