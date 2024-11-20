Махачкалинский порт ответил на претензию Росприроднадзора из-за свалки

Порт Махачкалы ответил в своем Telegram-канале на заявление руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой о свалке в водоохранной зоне Каспийского моря.

Там отметили, что в 2023 году получили предписание Росприроднадзора об устранении свалки на территории порта.

«В том же 2023 году нарушение было устранено, предписание было выполнено», — заявили в порту.

Там добавили, что внеплановая проверка Росприроднадзора в 2024 году подтвердила факт устранения указанных нарушений.

Радионова ранее сообщила о наличии свалки и предложила порту «оплатить вред добровольно», пообещав в ином случае обратиться в суд. По ее словам, факт загрязнения почвы подтверждается результатами проб, а общая площадь замусоренного участка составила 5426 квадратных метров.

В 2023 году сообщалось, что более 2000 особей исчезающих тюленей не смогли выжить в Каспийском море из-за массовых свалок в Дагестане и зараженных птичьим гриппом чаек. Эксперты уверены — в республике назревает экологический кризис из-за неправильного обращения с отходами. В большинстве нарушений обвинения звучат в адрес муниципалитетов, которые не выполняют обязанностей по созданию мест для хранения ТКО.

Ранее сообщалось, что у выброшенных на дагестанское побережье Каспийского моря тюленей обнаружен птичий грипп.