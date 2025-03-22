Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, как ЕС сам выводит себя за рамки переговоров по Украине

Посол Яковенко: Евросоюз сам выводит себя за рамки переговоров по Украине
close
РИА Новости

Европейские государства сами выводят себя за рамки продолжающихся переговоров по Украине, Брюссель не внимает требованиям России о безопасности и продолжает вводить санкции. Об этом РИА Новости заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Европа сама выводит себя за рамки переговоров по урегулированию на Украине», — подчеркнул он.

По словам Яковенко, в Западной Европе полностью не берут во внимание тот факт, что в рамках переговоров они должны предоставить Москве гарантии безопасности. Россия вынуждена исходить из наличия существенных угроз со стороны Европы, пока таких гарантий нет, считает он.

До этого Яковенко говорил, что президент США Дональд Трамп мог бы вернуть в Соединенные Штаты такие российские СМИ, как Russia Today или Sputnik, такое решение может помочь в деле развития отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее в Госдуме заявили о возвращении РФ и США к нормальной работе диппредставительств.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами