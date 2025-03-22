Посол Яковенко: Евросоюз сам выводит себя за рамки переговоров по Украине

Европейские государства сами выводят себя за рамки продолжающихся переговоров по Украине, Брюссель не внимает требованиям России о безопасности и продолжает вводить санкции. Об этом РИА Новости заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

«Европа сама выводит себя за рамки переговоров по урегулированию на Украине», — подчеркнул он.

По словам Яковенко, в Западной Европе полностью не берут во внимание тот факт, что в рамках переговоров они должны предоставить Москве гарантии безопасности. Россия вынуждена исходить из наличия существенных угроз со стороны Европы, пока таких гарантий нет, считает он.

До этого Яковенко говорил, что президент США Дональд Трамп мог бы вернуть в Соединенные Штаты такие российские СМИ, как Russia Today или Sputnik, такое решение может помочь в деле развития отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее в Госдуме заявили о возвращении РФ и США к нормальной работе диппредставительств.