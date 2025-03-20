Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В кабмин Словакии перенаправлена петиция об отмене антироссийских санкций

В кабмин Словакии перенаправили петицию об отмене санкций против России
close
Depositphotos

Петиция, призывающая к проведению референдума об отмене санкций против России, была перенаправлена правительству Словакии администрацией президента Петера Пеллегрини. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, отметив, что документ не соответствует юридическим требованиям и не может быть рассмотрен.

Инициатива, организованная гражданским объединением «Брат за брата», собрала более 450 тысяч подписей за четыре месяца. Однако, как уточнил новостной портал Aktuality, петиция не содержала конкретного вопроса для референдума, что делает её юридически некорректной. Вместо этого она расценена как призыв к правительству пересмотреть санкционную политику.

Референдум в Словакии может быть назначен при наличии минимум 350 тысяч подписей граждан (население — 5,5 млн). Организаторы готовят новую петицию с соблюдением всех формальностей, которая в ближайшее время поступит на рассмотрение президенту.

11 марта председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса подтвердил передачу президенту Словакии петиции с требованием проведения референдума об отмене санкций против России.

Ранее в Европарламенте выступили за отмену антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами