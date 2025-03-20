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Канада осудила Китай за казнь своих четырех граждан

МИД Канады осудил Китай за казнь четырех канадцев
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Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Канады Мелани Жоли осудила Китай за казнь четырех канадцев. Об этом она заявила во время разговора с журналистами, пишет ТАСС.

«Мы решительно осуждаем казнь канадцев в Китае», — сказала Жоли.

Она уточнила, что этих людей казнили из-за обвинений за связанные с наркотиками преступления. По словам министра, у них было двойное гражданство Канады и Китая. Другие подробности она разглашать не стала.

Жоли лишь добавила, что лично следила за судьбой осужденных в течение нескольких месяцев. По ее словам, она и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо лично просили китайские власти о снисхождении.

В конце прошлого года в Китае казнили чиновника Ли Цзяньпина, присвоившего сотни миллионов долларов. Решение о высшей мере наказания принял Верховный народный суд. Приговор был приведен в действие утром 17 декабря 2024 года.

Ли Цзяньпин был секретарем рабочего комитета Коммунистической партии КНР в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото. Суд установил, что он присвоил себе более 1,43 млрд юаней (более $199 млн), а также получил от других лиц 577 млн юаней (более $80 млн) и использовал не по назначению более 1,05 млрд юаней (более $146 млн).

Суд приговорил чиновника к казни в 2022 году. Он пытался оспорить это решение, но суд второй инстанции оставил приговор без изменений.

Ранее экс-главу Bank of China приговорили к казни за взятки.

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