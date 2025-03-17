Песков прокомментировал ограничение работы российского журналиста в Израиле

Россия призывает Израиль пересмотреть решение об ограничении работы корреспондента «Известий». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У каждой страны есть свои нормы и правила, но если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей, пересмотреть это решение», — сказал он.

Накануне стало известно, что министерство иностранных дел Израиля запретило корреспонденту «Известий» Никите Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара для иностранных журналистов.

Издание The Seventh Eye отмечает, что отстранение корреспондента, вероятно, связано с вопросом, который Кулюхин задал главе МИД Израиля 4 марта. Журналист поинтересовался у Саара, почему Иерусалим годами не осуждает восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна «выжечь» нацизм на планете.