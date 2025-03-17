Уолтц заявил о решимости Трампа не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Уолтц: США рассматривают все варианты, чтобы не допустить появления ЯО у Ирана

Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Его слова приводит телеканал ABC.

Он подчеркнул, что Трамп неоднократно заявлял о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Уолц заявил, что на столе «все варианты», которые позволят не допустить появления ядерного оружия у республики. Помощник президента США отметил, что Тегеран «может столкнуться с последствиями».

«Но, в любом случае, мы не можем иметь мир с аятоллами, держащими палец на ядерной кнопке. Мы не можем иметь ситуацию, которая приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке с точки зрения ядерного распространения. И президент Трамп полон решимости, так или иначе», — сказал Уолц.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам нужно усиливать давление на Иран. Он отметил, что это необходимо до тех пор, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран ведет переговоры с США через посредников.