Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уолтц заявил о решимости Трампа не допустить появления у Ирана ядерного оружия

Уолтц: США рассматривают все варианты, чтобы не допустить появления ЯО у Ирана
close
Kevin Lamarque/Reuters

Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Его слова приводит телеканал ABC.

Он подчеркнул, что Трамп неоднократно заявлял о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Уолц заявил, что на столе «все варианты», которые позволят не допустить появления ядерного оружия у республики. Помощник президента США отметил, что Тегеран «может столкнуться с последствиями».

«Но, в любом случае, мы не можем иметь мир с аятоллами, держащими палец на ядерной кнопке. Мы не можем иметь ситуацию, которая приведет к гонке вооружений на Ближнем Востоке с точки зрения ядерного распространения. И президент Трамп полон решимости, так или иначе», — сказал Уолц.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам нужно усиливать давление на Иран. Он отметил, что это необходимо до тех пор, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран ведет переговоры с США через посредников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами