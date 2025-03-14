«Отношения напряжены»: эксперт по этикету оценила красную дорожку для Госсекретаря США в Канаде

Красная дорожка, которой встретили в Канаде Госсекретаря США Марко Рубио, выглядит неполноценно и больше похожа на дверной коврик, уберегающий от грязи. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова.

«Такую короткую ковровую дорожку, наверное, можно больше назвать дверным ковриком, который обычно расстилают для того, чтобы грязь не попала в дом. Выглядит, конечно, немного странно, нетипично. Обычно либо вовсе не расстилают ковровую дорожку, если не положено по статусу, либо, все-таки, она как-то выглядит полноценно. Хотя сейчас мы должны понимать, что виды приемов очень сильно отличаются. В Европе, вообще в странах западного мира, в Канаде в частности, приемы людей на высоком уровне выглядят гораздо менее торжественно и менее формально, чем это выглядит, например, в странах арабского мира или в странах Юго-Восточной Азии. Мы также должны понимать политический контекст, что все-таки сейчас ситуация и отношения между Канадой и США напряжены. Мы не раз слышали, как Дональд Трамп называл уже бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором одного из штатов США. Поэтому вполне возможно, что вроде бы и соблюли процедуру встречи — нельзя обвинить в том, что ковровой дорожки нет. А с другой стороны вот такая ковровая дорожка не совсем полноценная. Возможно, это случайность — надо посмотреть другие встречи, которые проходили, и сравнить», — сказала Грохотова.

14 марта госсекретарь США Марко Рубио прибыл с визитом в Канаду. Как сообщает The Mirror US, перед трапом его самолета расстелили короткую красную дорожку, которая даже не закрыла лужу на асфальте. Издание отмечает, что жест может отражать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Оттавой, вызванную разногласиями по ряду международных вопросов.

До этого американский лидер Дональд Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для полного решения вопроса о взаимных торговых пошлинах. Такое заявление он сделал на фоне того, что Канада установила пошлины в 25% на электричество, поступающее в США.

14 марта глава канадского МИД Мелани Жоли на фоне начавшейся торговой войны с Соединенными Штатами заявила, что суверенитет Канады обсуждению не подлежит.

Ранее эксперт по этикету Грохотова назвала неприемлемым поведение Зеленского на встрече с Трампом.