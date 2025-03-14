Стало известно о тайном ужесточении американских санкций против РФ

Американское руководство «по-тихому» ужесточило санкции в отношении РФ, что может оказать существенное влияние на ее доходы от продажи нефти и газа. Об этом пишет Bloomberg.

В материале уточняется, что Вашингтон отменил действие лицензий, касавшихся работы ряда российских банков. При этом власти США предприняли данный шаг «без лишней огласки».

«Администрация <...> незаметно аннулировала лицензию, позволявшую нескольким российским банкам получать платежи за энергоносители в долларах США в рамках так называемой «Генеральной лицензии 8», которая действовала с начала конфликта на Украине», — говорится в статье.

По информации агентства, из-за этого иностранные нефтетрейдеры и нефтепереработчики могут столкнуться с трудностями при ведении расчетов с компаниями из РФ. Журналисты не исключили, что США ужесточили санкции в попытке оказать давление на российские власти и добиться продвижения в мирных переговорах по Украине.

Изначально срок действия «Генеральной лицензии 8» был продлен до 30 апреля 2025 года. В январе американские власти сократили этот период до 12 марта текущего года, но впоследствии не делали никаких официальных заявлений.

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