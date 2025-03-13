В США узнали о попытке ЕС улучшить отношения с Трампом

Руководство стран Европейского союза активно участвовало в подготовке встречи премьер-министра Ирландии Михола Мартина с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, надеясь, что европейский лидер сможет убедить главу Белого дома изменить мнение относительно тарифов против ЕС и необходимости поддержки Украины. Инициатива окончилась неудачей, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Визит Мартина в Вашингтон состоялся 12 марта.

По данным издания, лидеры ЕС перед вырабатывали общую переговорную стратегию и подготовили для ирландского премьера инструкции по ведению диалога с американским лидером. Мартин также встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который поделился советами о том, каким образом можно было бы убедить Трампа отказаться от политики торговой конфронтации в отношении Европы и ужесточить позицию США к России.

Несмотря на то, что европейские лидеры возлагали на встречу Мартина и Трампа большие надежды, ни одной цели достичь не удалось. Встреча в Белом доме продлилась всего один час и большая ее часть проходила перед журналистами.

На встрече Трамп раскритиковал торговую и налоговую политики Ирландии и Евросоюза в целом. Он также отверг возражения, которые Мартин попытался ему представить в окружении СМИ, и пригрозил ЕС новыми пошлинами из-за планов европейцев ввести ответные тарифы на действия Вашингтона.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа хочет настроить Трампа против России.