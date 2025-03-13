Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США узнали о попытке ЕС улучшить отношения с Трампом

WP: ЕС хотел улучшить отношения с Трампом через Ирландию, но потерпел неудачу
close
Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство стран Европейского союза активно участвовало в подготовке встречи премьер-министра Ирландии Михола Мартина с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, надеясь, что европейский лидер сможет убедить главу Белого дома изменить мнение относительно тарифов против ЕС и необходимости поддержки Украины. Инициатива окончилась неудачей, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Визит Мартина в Вашингтон состоялся 12 марта.

По данным издания, лидеры ЕС перед вырабатывали общую переговорную стратегию и подготовили для ирландского премьера инструкции по ведению диалога с американским лидером. Мартин также встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который поделился советами о том, каким образом можно было бы убедить Трампа отказаться от политики торговой конфронтации в отношении Европы и ужесточить позицию США к России.

Несмотря на то, что европейские лидеры возлагали на встречу Мартина и Трампа большие надежды, ни одной цели достичь не удалось. Встреча в Белом доме продлилась всего один час и большая ее часть проходила перед журналистами.

На встрече Трамп раскритиковал торговую и налоговую политики Ирландии и Евросоюза в целом. Он также отверг возражения, которые Мартин попытался ему представить в окружении СМИ, и пригрозил ЕС новыми пошлинами из-за планов европейцев ввести ответные тарифы на действия Вашингтона.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа хочет настроить Трампа против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами