Лавров усомнился в выходе США из НАТО

Лавров заявил, что США вряд ли выйдут из НАТО при Трампе

США вряд ли выйдут из НАТО, несмотря на угрозы американского лидера Дональда Трампа лишить страны — члены организации гарантий безопасности, если они не увеличат расходы на оборону. Об этом во время интервью с блогерами Марио Науфалом, Эндрю Наполитано и Ларри Джонсоном заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не думаю, что американцы выйдут из НАТО. По крайней мере, <...> Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что хозяин Белого дома лишь требовал от стран — членов организации платить за американскую защиту «столько, сколько необходимо». По словам Лаврова, западным государствам еще только предстоит определить, какую часть от своего Валового внутреннего продукта (ВВП) — 2,5% или 5% — они должны тратить на оборону.

Как отметил министр, Трамп выражал готовность сохранить гарантии безопасности тем странам, которые будут соответствовать критериям по вносимой в бюджет НАТО доле ВВП.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный выход США из НАТО не является делом российского руководства.

Ранее журналисты допустили, что Трамп может отказаться от лидерства США в НАТО в пользу Франции или Великобритании.