На Филиппинах задержали экс-президента за преступления против человечности

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте задержали в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщило издание Manila bulletin со ссылкой на офис президента страны.

Дутерте задержали после того, как он прилетел на самолете из Гонконга. Полиция взяла его под стражу в связи с делом о преступлениях против человечности, совершенных во время начатой им «войны с наркопреступностью».

«По прибытии генеральный прокурор вручил ему уведомление МУС об ордере на арест бывшего президента за преступления против человечности», — говорится в сообщении управления по связям с общественностью президента.

Там также добавили, что бывший президент и его спутники находятся в хорошем состоянии и проходят обследование у государственных врачей.

Издание отмечает, что во время президентства Дутерте (2016 — 2022 годы) Филиппины вышли из Римского статута, учредившего МУС.

Ранее на Филиппинах офицера приговорили к лишению свободы за пытки подростков в рамках антинаркотической кампании.