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Глава МИД Турции поднимет вопрос участия Анкары в переговорах по евробезопасности

Фидан: Анкара намерена участвовать в переговорах по евробезопасности
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Murad Sezer/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом во вторник поднимет вопрос о необходимости участия Анкары в переговорах по европейской безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Как пишет агентство, глава внешнеполитического ведомства Нидерландов приедет в столицу Турции 11 марта.

«Глава МИД Фидан в том числе заявит о необходимости участия Турции в переговорах по европейской безопасности», — рассказал журналистам источник.

6 марта лидеры стран Евросоюза (ЕС) приняли итоговое заявление на экстренном саммите в Брюсселе. В соответствии с документом, Европа должна самостоятельно противостоять угрозам безопасности. Участники саммита обратились к Еврокомиссии с просьбой разработать новые источники финансирования обороны на уровне всего союза. Как отмечается в заявлении, эти источники могут включать предоставление дополнительных возможностей и стимулов для государств-членов ЕС.

Кроме того, было принято решение переориентировать Европейский инвестиционный банк на финансирование военных программ. В частности, Европейский совет настоятельно рекомендовал Совету управляющих регулятора в срочном порядке продолжить адаптацию практики Европейского инвестиционного банка по кредитованию оборонной промышленности.

Ранее в Турции усомнились в гарантиях безопасности НАТО Украине.

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