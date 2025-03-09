Умер 22-летний принц Люксембурга

Принц Люксембурга Фредерик умер 1 марта в возрасте 22 лет после продолжительной борьбы с митохондриальной болезнью — редким генетическим заболеванием, нарушающим обмен веществ. Об этом сообщили его родители, принц Роберт Люксембургский и Джулия, в официальном заявлении, опубликованном порталом TMZ.

Молодой принц ушел из жизни в субботу, предварительно попрощавшись с близкими 28 февраля. По словам родителей, даже в последние дни, когда его физическое состояние резко ухудшилось, Фредерик сохранял силу духа: «Он до конца проявлял чувство юмора и заботу об окружающих».

Митохондриальная болезнь была диагностирована у Фредерика в 14 лет. Это заболевание, вызванное дисфункцией клеточных органелл — митохондрий.

У принца остались старшие брат и сестра Александр и Шарлотта. Их отец является кузеном его Королевского Высочества герцога Анри. 24 декабря 2024 года в своем рождественском обращении объявил о намерении отречься от престола, и передать его наследному великому герцогу Гийому, который женат на великой герцогини Стефании, урожденной Де Ланнуа. Они воспитывают двух наследников: Шарля и Франсуа Люксембургских.

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