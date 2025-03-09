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В конгрессе США призвали отправить на Украину активистов, преследовавших Вэнса

Конгрессвумен Грин: преследовавшие Вэнса активисты должны отправиться на Украину
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Global Look Press

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала отправить на фронт проукраинских активистов, которые преследовали вице-президента страны Джеймса Дэвида Вэнса и его дочь. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале законодателя.

По ее мнению, манифестантам следует доказать свою приверженность Киеву собственными деньгами и жизнями.

«Я думаю, что <...> протестующие, которые преследовали вице-президента и его трехлетнюю дочь, должны отправиться на фронт на Украину», — подчеркнула парламентарий.

8 марта Вэнс опубликовал пост на своей странице в социальной сети X, в котором рассказал о преследовавших его проукраинских активистах. Он сообщил, что гулял с трехлетней дочерью, когда за ними последовали сторонники Киева и начали выкрикивать соответствующие лозунги.

Как отметил вице-президент США, в результате ребенок сильно испугался. Тогда он решил завязать разговор с манифестантами, попросив их оставить его семью в покое. Вэнс уточнил, что в ходе беседы почти все активисты согласились уйти.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал нападки проукраинских активистов на вице-президента.

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