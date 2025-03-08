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Брата экс-спикера мажилиса Казахстана объявили в розыск

Брата экс-спикера мажилиса Казахстана Нигматулина разыскивают за растрату
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Brendan Smialowski/Pool/AP

Родного брата бывшего спикера мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Аргына Нигматулина подозревают в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

«Генеральной прокуратурой ведется расследование по подозрению Нигматулина А. З. и других лиц по пункту 2 части 4 статьи 189 («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере»)», — сообщили там.

Ему грозит от 7 до 12 лет колонии с конфискацией имущества.

Перед этим Аргын Нигматулин был объявлен в международный розыск. Нигматулин с 2006 по 2018 годы был директором хоккейного клуба «Сарыарка» и депутатом местного представительного органа Карагандинской области.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана пытаются выяснить, кто является автором песни, в тексте которой есть высказывания, которые можно расценить как оскорбление русских.

Ранее казахстанского блогера объявили в розыск после угроз русскоязычной жительнице.

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