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В Госдуме призвали Telegram пересмотреть способ модерации контента

Депутат Немкин: Telegram должен пересмотреть подход к модерации контента
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин в связи с блокировкой Telegram в Дагестане и Чечне заявил, что мессенджер должен пересмотреть подход к модерации контента. Его слова приводит ТАСС.

«Платформе давно пора пересмотреть правила модерации контента: она почему-то удаляет одни запрещенные материалы, но при этом в упор игнорирует другие», — сказал он.

По его словам, блокировки часто избегают именно экстремистские материалы.

8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что мессенджер Telegram заблокировали в Чечне и Дагестане ради информационной безопасности. По его словам, решение о блокировке в республиках приняли на федеральном уровне после беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Тогда, предположительно, сервисом пользовались участники беспорядков. Чиновник отметил, что в дальнейшем мессенджер могут разблокировать, если «исчезнут угрозы».

Ранее в Дагестане отчитались о блокировке фейков и экстремистских каналов.

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