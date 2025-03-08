В Саудовской Аравии прошли переговоры глав МИД Турции и Ирана

Министры иностранных дел Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели встречу на полях заседания Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде Саудовской Аравии. Об этом сообщает турецкое внешнеполитическое ведомство, РИА Новости.

На этой неделе турецкий МИД пригласил временного поверенного в делах посольства Ирана из-за «участившейся критики» Анкары. Как сообщал официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели, в ходе аудиенции дипломаты обсудили двусторонние отношения.

В Джидде 7 марта при участии Фидана состоялось внеочередное заседание Совета глав МИД ОИС, в его повестку дня был включен вопрос о членстве Сирии в ОИС по инициативе турецкой стороны. Спустя 13 лет Сирия села за этот стол переговоров.

Также Фидан встретился с Аракчи, сообщили в МИД Турции, но не привели никаких подробностей переговоров.

Организация исламского сотрудничества — международная организация исламских стран. Она была основана 25 сентября 1969 года на конференции глав мусульманских государств в Рабате, в Марокко.

Ранее в Турции заявили, что страна является «мишенью» Запада.