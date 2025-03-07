Трамп лишил бывших юристов Хиллари Клинтон федеральных контрактов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, лишающий юридическую фирму Perkins Coie доступа к секретным данным и федеральным контрактам. Текст указа опубликован на сайте Белого дома.

В документе говорится, что в 2016 году юристы Perkins Coie представляли соперницу Трампа от Демпартии Хиллари Клинтон и участвовали в создании фальшивого досье, предназначенного для «кражи выборов».

Кроме того, утверждается, что компания работала с донорами, включая мецената Джорджа Сороса, чтобы через суд отменить некоторые законы, касающиеся выборов, включая те, что требуют идентификации личности избирателей.

Указ предписывает государственным ведомствам разорвать контракты с Perkins Coie, воздержаться от заключения новых, не нанимать ее специалистов, а также узнать, не пользуется ли кто-то из подрядчиков услугами компании.

5 марта Трамп, выступая перед конгрессом США, пообещал отменить десятки старых указов. Глава государства заявил, что на каждое новое требование в Штатах придется отмена десяти старых. Он пояснил, что сделает это «с целью освободить экономику».

Ранее стало известно, сколько стоит ужин с Трампом.