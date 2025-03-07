Хинштейн сообщил о своем награждении почетным знаком директора Росгвардии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в официальном Telegram-канале сообщил о своем награждении. Он получил Почетный знак директора Росгвардии.

«Горжусь тем, что имел прямое отношение к становлению этой структуры», — написал Хинштейн.

Он также указал на важную роль Росгвардии в Курской области во время украинского конфликта.

3 марта Хинштейн заявил, что корпорация развития Курской области саботирует поручение властей о моратории на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района. По его словам, руководство АО «Корпорация развития Курской области» пытается «застроить территорию, которая де-юре не является лесным участком, но де-факто служит местом отдыха для людей».

Кроме того, глава региона заверил жителей Железногорска, что строительства в городе не будет, пока власти во всем детально не разберутся.

17 февраля врио заместителя председателя комитета региональной безопасности Олег Горячев заявлял о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении корпорации развития Курской области.

Ранее Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по двум жилым домам в Курской области.