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Хинштейн сообщил о своем награждении почетным знаком директора Росгвардии

Врио главы Курской области Хинштейн сообщил о своем награждении
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Telegram-канал Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в официальном Telegram-канале сообщил о своем награждении. Он получил Почетный знак директора Росгвардии.

«Горжусь тем, что имел прямое отношение к становлению этой структуры», — написал Хинштейн.

Он также указал на важную роль Росгвардии в Курской области во время украинского конфликта.

3 марта Хинштейн заявил, что корпорация развития Курской области саботирует поручение властей о моратории на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района. По его словам, руководство АО «Корпорация развития Курской области» пытается «застроить территорию, которая де-юре не является лесным участком, но де-факто служит местом отдыха для людей».

Кроме того, глава региона заверил жителей Железногорска, что строительства в городе не будет, пока власти во всем детально не разберутся.

17 февраля врио заместителя председателя комитета региональной безопасности Олег Горячев заявлял о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении корпорации развития Курской области.

Ранее Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по двум жилым домам в Курской области.

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