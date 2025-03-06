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Политолог объяснил, почему идея Макрона о ядерном зонтике Европы обречена на провал

Политолог Лукьянов усомнился в реализации идеи Макрона о ядерном зонтике Европы
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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов усомнился в возможности реализации идеи ядерного зонтика в Европе под эгидой Франции. В беседе с «Газетой.Ru» он заметил, что у республики небольшие запасы ядерного оружия.

Лукьянов также задался вопросом, каким образом будут строиться взаимоотношения Франции и присоединившихся к ядерному зонтику стран.

«Например, какие отношения будут с Соединенными Штатами как с ядерной державой. Тогда получается, что это будет отдельная система сдерживания. Она против России, но она и против всех остальных. То же самое касается Великобритании, которая не входит в Европейский Союз. Она тоже может быть оппонентом», — указал Лукьянов.

Накануне Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

В ходе своего выступления Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Лавров заявил, что Макрон пойдет на бездумные поступки для спасения репутации.

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