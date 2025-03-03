В «Единой России» заявили о необходимости слаженной работы депутатов всех уровней

Такие мероприятия, как Год первичных отделений и Год муниципального депутата, дают возможность партии «Единая Россия» поднять проблематику и найти решения местных вопросов. Об этом на федеральном форуме муниципальных депутатов в Хабаровске заявил секретарь Генерального совета ЕР, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, слова которого приводятся на сайте партии.

Владимир Якушев назвал форумы муниципальных депутатов «Единой России» прямым диалогом, который помогает донастроить работу всей партийной инфраструктуры.

Он отметил, что работа с муниципальными депутатами от партии — прямое продолжение работы с первичными отделениями.

По его мнению, депутаты всех уровней должны действовать в «сцепке».

Якушев уверен, что от муниципальных депутатов зависит очень многое.

«Иногда они решают простые вопросы. Но именно на их решение благодарно реагируют люди. И если мы работаем, постоянно решая такие задачи и поддерживая с людьми диалог, то можем смело претендовать на звание народной партии», — сказал секретарь Генсовета ЕР.

Якушев подчеркнул, что отделения партии должны работать, как одно целое, как единая команда.

Скоординированная работа над решением проблем людей, считает секретарь Генсовета ЕР, позволит партии называться народной.

«Претендовать на это можно тогда, когда мы, невзирая на политические циклы, постоянно работаем с людьми. Не боимся идти к людям не только, когда все хорошо, но и когда трудно. Говорим с ними, вовремя оказываемся рядом», — заключил он.

Как отметил секретарь Хабаровского реготделения «Единой России» Максим Иванов, муниципальный депутатский корпус партии во всех районах и населенных пунктах края насчитывает 1,7 тыс. человек.

«Это обширная партийная сеть, каждый из представителей которой ежедневно находится на прямой связи с жителями региона в городах, поселках и муниципальных районах Хабаровского края, муниципальные депутаты возглавляют на местах партийные проекты», — сказал он.

Объявленный председателем партии Дмитрием Медведевым Год муниципального депутата Иванов назвал для Хабаровского регионального отделения актуальным решением.

По его мнению, это поможет закрепить одержанный партией успех на выборах, поскольку сделать это можно только «находясь в тесном контакте с избирателем».