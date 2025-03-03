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Врио главы Коми освободил от должности зампреда правительства

Врио главы Коми освободил от должности зампреда правительства Дягилева
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Врио главы республики Коми Ростислав Гольдштейн освободил от должности заместителя председателя правительства региона Игоря Дягилева. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики на официальном сайте.

Уточняется, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Как пишет ТАСС, Гольдштейн имел к Дягилеву претензии из-за сбоев в лекарственном обеспечении льготников и накопленных к февралю 4,4 тыс. отсроченных рецептов. Помимо этого, Дягилеву поручали оперативно проработать вопрос ремонта в госпитале ветеранов в Сыктывкаре, где сейчас лечатся участники СВО.

Дягилев занимал должность зампреда правительства региона с конца октября прошлого года, курировал вопросы здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики, сообщал на тот момент глава республики Владимир Уйба. До карьеры в правительстве Дягилев был врачом-реаниматологом в военном госпитале на СВО. До этого, с апреля 2021 года по май 2023-го он возглавлял министерство здравоохранения региона.

Гольдштейн стал врио Коми в ноябре прошлого года. До этого он был главой Еврейской автономной области.

Ранее вологодский губернатор уволил последнего чиновника из «Северстали».

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