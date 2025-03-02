Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Таджикистана проголосовал на парламентских выборах

Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана
close
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, опубликовав соответствующее заявление на официальном сайте.

В тексте уточняется, что таджикистанский лидер посетил избирательный участок №15 в городе Душанбе.

«Рахмон <...> на основе требований законодательства <...>, в присутствии международных наблюдателей, представителей политических партий, отечественных и зарубежных СМИ проголосовал за достойных кандидатов и политическую партию во имя дальнейшего прогресса и процветания независимого Таджикистана», — подчеркнули в пресс-службе.

Голосование на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана стартовало утром 2 марта в 6:00 по местному времени (4:00 мск). Всего в стране открылись 3 513 избирательных участков. Для граждан республики, которые в настоящее время находятся за границей, были открыты еще 36 избирательных участков на территории 28 государств мира.

Нижняя палата таджикистанского парламента состоит из 63 депутатов, из которых 22 законодателя избираются по партийным спискам в едином общереспубликанском округе и еще 41 — по одномандатным избирательным округам. Как пишет РИА Новости, всего на депутатские мандаты претендует 241 кандидат.

Ранее в Абхазии прошел второй тур президентских выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами