Президент Таджикистана проголосовал на парламентских выборах

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, опубликовав соответствующее заявление на официальном сайте.

В тексте уточняется, что таджикистанский лидер посетил избирательный участок №15 в городе Душанбе.

«Рахмон <...> на основе требований законодательства <...>, в присутствии международных наблюдателей, представителей политических партий, отечественных и зарубежных СМИ проголосовал за достойных кандидатов и политическую партию во имя дальнейшего прогресса и процветания независимого Таджикистана», — подчеркнули в пресс-службе.

Голосование на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана стартовало утром 2 марта в 6:00 по местному времени (4:00 мск). Всего в стране открылись 3 513 избирательных участков. Для граждан республики, которые в настоящее время находятся за границей, были открыты еще 36 избирательных участков на территории 28 государств мира.

Нижняя палата таджикистанского парламента состоит из 63 депутатов, из которых 22 законодателя избираются по партийным спискам в едином общереспубликанском округе и еще 41 — по одномандатным избирательным округам. Как пишет РИА Новости, всего на депутатские мандаты претендует 241 кандидат.

Ранее в Абхазии прошел второй тур президентских выборов.